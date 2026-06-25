FlixBus alza il velo sull’offerta estiva e sbarca in Sardegna

Oltre 300 città servite in Italia e 100 destinazioni in 16 Paesi europei, per un totale di 400 mete raggiungibili con collegamenti attivi giorno e notte. FlixBus amplia l’offerta per l’estate 2026, garantendo una copertura sempre più capillare.

Principale novità di quest’anno riguarda la Sardegna. L’operatore debutta sull’isola collegando Cagliari, Sanluri, Oristano, Sassari, Alghero e gli aeroporti di Cagliari-Elmas e Alghero-Fertilia, facilitando in questo modo gli spostamenti interni dei viaggiatori in arrivo negli scali sardi.

Altre novità della stagione estiva 2026 sono le rotte stagionali per il mare: in Romagna, oltre a Rimini si può arrivare in località come Riccione, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima; nel Nord-Est è possibile raggiungere Jesolo, Bibione e Lignano Sabbiadoro. In Liguria FlixBus offre 30 fermate, tra cui Sestri Levante, Rapallo, Varigotti, Alassio, Albenga e Bordighera; mentre in Toscana aumentano le corse per Viareggio.

In Puglia, Vieste, Peschici e Gallipoli si aggiungono a mete come Polignano a Mare o Porto Cesareo, mentre in Calabria località come Amendolara e Roseto Capo Spulico si aggiungono, fra le altre, a Sibari. Lungo l’Adriatico fra Marche e Abruzzo, Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi si aggiungono a Porto Recanati, Pedaso, San Benedetto del Tronto e Alba Adriatica.

Parallelamente, FlixBus investe anche sulle destinazioni meno battute dal turismo di massa, inserendo nella rete città d’arte come Urbino, Arezzo e Città di Castello. L’azienda triplica inoltre i servizi verso Ascoli Piceno e raddoppia quelli verso Trapani. Previsto anche il potenziamento delle tratte verso le città di medie dimensioni come Brindisi, Taranto, Treviso, Modena, Perugia, Salerno e Cosenza.

Serviti quest’estate anche i piccoli centri e borghi storici. Fra questi, i borghi medievali di Monselice (in Veneto, a sud-est dei Colli Euganei), Muccia (nelle Marche), Candela (in Puglia, lungo la Via Francigena) e Mormanno (nel Pollino calabrese).

Per quanti decideranno di trascorrere le vacanze all’estero, FlixBus garantisce collegamenti verso 100 città in 16 Paesi europei (anche con corse notturne), tra cui Barcellona, Parigi, Berlino, Vienna, Praga, Budapest e Amsterdam.