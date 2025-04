Giubileo in cifre: 35 milioni gli arrivi previsti

Ammonta a qualcosa come 7 miliardi di euro l’investimento complessivo a Roma e nel Lazio per il Giubileo. Un calcolo che somma i fondi Pnrr e giubilari per un evento che, partito in sordina, con l’elezione di un nuovo Pontefice potrebbe ritrovare un nuovo slancio e portare in attivo il rapporto costi-benefici.

Secondo l’Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio, solo per il ponte del 25 aprile-1 maggio sono previsti 524.500 visitatori e 1,2 milioni di presenze turistiche. “Numeri già in crescita sull’anno scorso” fanno sapere dal Campidoglio e che ora, con i funerali di Bergoglio e le elezioni del nuovo papa, “sono previsti in aumento”. In generale, riporta Milano Finanza, il Giubileo dovrebbe portare 35 milioni di arrivi, 105 milioni di presenze e una spesa di quasi 17 miliardi di euro solo a Roma. “Il Giubileo - spiega Andrea Giuricin, economista e docente a Milano Bicocca – può portare vantaggi economici in termini turistici, ma gli investimenti fatti devono anche servire per migliorare le infrastrutture in una città che da tanti anni soffre di mancanza di opere infrastrutturali”.