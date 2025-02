Giubileo in Italia, il treno è preferito da un turista su tre

Un italiano su due visiterà Roma durante il Giubileo e, di questi, uno su tre lo farà spostandosi in treno. È questo il risultato dell’indagine effettuata da Trainline, la piattaforma per viaggiare in treno e pullman che riunisce tariffe e orari di 270 compagnie ferroviarie e di pullman in oltre 40 Paesi.

Nello specifico il 33% degli intervistati è sicuro di visitarla e un ulteriore 26% ci sta riflettendo. Il 55% di chi è sicuro pensa di fare il viaggio in primavera, tra aprile e giugno, il 27% lo farà in estate, il 12% in autunno e il 14% in inverno. Interessante anche il mezzo di trasporto che verrà utilizzato, con il treno (35%) che vince sulla scelta di itinerari in auto e moto (32%). Si tratta di un dato molto importante visto che normalmente, nelle scelte di viaggio di piacere, il 45% degli italiani predilige l’auto e la moto, seguito dal 27% che sceglie l’aereo e il 26% il treno.

La ferrovia si afferma quindi sempre più come opzione nei viaggi, registrando un aumento del 4% tra il 2023 e il 2025. Anche sul fronte internazionale il treno continua a guadagnare terreno. Con la riapertura della tratta Milano-Parigi, ad esempio, il 43% degli italiani la considera come alternativa all’aereo. Anche tra chi opterà per mezzi di trasporto diversi il treno viene sempre più spesso preso in considerazione. Il 68% degli italiani lo valuta infatti come prima opzione. Chi rinuncia lo fa per fattori critici come la comodità percepita, per il 40%, i costi (il 29%) e per il 14% le difficoltà di connessione.