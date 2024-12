Human Company sempre più green: arriva il primo Bilancio di Sostenibilità

Prosegue il cammino ‘green’ di Human Company. Il Gruppo ha redatto il suo primo Bilancio di Sostenibilità relativo all’anno 2023. Il documento segna l’inizio di un percorso strutturato per monitorare e migliorare le performance ambientali, sociali e di governance e si inserisce nell’ambito del Piano di Sostenibilità 2023-2027.

Il Bilancio definisce i meccanismi di governance, la strategia e i target aziendali in materia di sostenibilità, basandosi sulla valorizzazione di tre pilastri fondamentali: la natura, le comunità locali e le persone.

Su questi pillar si fondano le principali aree di impegno del Gruppo e gli obiettivi che verranno implementati nel corso del quinquennio.

“Siamo orgogliosi di poter presentare il nostro primo Bilancio di Sostenibilità, che non è solo una raccolta di dati e obiettivi, ma anche il racconto della nostra evoluzione e del nostro impegno verso un futuro più responsabile - commenta Mattia Rosati, chief corporate services officer di Human Company -. La nostra mission è rendere ogni soggiorno un’opportunità per connettersi con la natura e le comunità locali, sempre con attenzione al benessere del nostro pianeta. In questo senso - continua -, il nostro bilancio rappresenta una promessa concreta: costruire un turismo rigenerativo che celebri la bellezza, la cultura e il ritorno all’essenza della natura. Questa filosofia guida ogni nostra azione quotidiana e incarna il nostro impegno a lasciare un’impronta positiva e duratura. Proprio per questo ci impegniamo formalmente a rispettare gli obiettivi di sostenibilità che abbracciano l’intero spettro delle nostre operazioni”.

Attività al centro del Bilancio di sostenibilità sono: il benessere delle persone; la tutela dell’ambiente; la valorizzazione delle peculiarità territoriali; l’utilizzo delle tecnologie innovative.