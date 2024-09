Il binomio cinema e turismo premia la Puglia

Alla 81ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, un incontro significativo ha evidenziato l’importanza del connubio tra cinema e turismo, con la partecipazione di Fondazione Apulia Film Commission, Aret Pugliapromozione e Regione Puglia. Durante l’evento, dal tema “Puglia: fondi, servizi e progetti per l’audiovisivo”, sono state presentate le nuove iniziative e gli investimenti per promuovere il territorio pugliese attraverso il cinema, confermando il ruolo centrale del cineturismo.

Il Festival di Venezia si conferma non solo come una prestigiosa vetrina per il mondo dell’audiovisivo, ma anche come un importante punto di incontro per enti e produttori internazionali, diventando un veicolo fondamentale per la promozione territoriale. In questo contesto, la Puglia ha avuto l’opportunità di mettere in luce il suo impegno nel settore audiovisivo e le opportunità di sviluppo offerte a produttori e cineasti.