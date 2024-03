Pochi, ma buoni. Gli Emirati Arabi Uniti sono oggi un vero tesoretto per l’incoming, rappresentando il 46% della spesa mirata in Italia (3° shopping market mondiale), contro il 22% degli Usa e il 12% della Germania: i primi due mercati internazionali in termini di flussi. A certificarlo i dati dello ‘Shopping Tourism - il Forum Italiano’. Stando all’osservatorio Mastercard, nel 2023 sono cresciuti del 41% rispetto alla stagione precedente, benché in termini di pernottamento e consumo incidano per il 29% contro il 52% degli altri due mercati.

“Abbiamo voluto riservare un focus al loro impatto - ha spiegato in apertura della settima edizione Francesco Di Cesare, presidente della società organizzatrice Risposte Turismo in partnership con Enit -, perché il modo in cui stanno qualificando la risposta italiana sarà d’esempio per la futura evoluzione dello shopping tourism”.

Nuove tendenze

“Il Made in Italy resta il motore della spesa (che a livello globale raggiungerà quasi 328 miliardi di euro nel 2027, +91% sul pre-pandemia), ma oltre il prestigio dei brand tricolori e le occasioni economiche stagionali a interessare sempre più è la narrazione del prodotto, l’esperienza in loco che accompagna l’acquisto: il cosidetto retailtainment”.

Se da una parte questi fattori contribuiscono a raddoppiare il ticket medio giornaliero degli Emirati, portandolo per Mastercard a 140 euro rispetto ai 77 della Germania e ai 75 degli Usa, dall’altra la preponderanza di acquisti nell’abbigliamento e nella gioielleria di lusso polarizzano la distribuzione emiratina sull’asse Milano, Roma e Firenze, così come sui centri commerciali luxury di Serravalle e Barberino.

L’Italia presenta tuttavia un potenziale distintivo e artigianale altrettanto forte, essendo in grado di distribuire i flussi fuori dalle città d’arte classiche, ma anche oltre i suoi 27 poli outlet (+28mila mq di superificie nel 2024).