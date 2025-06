L’impatto economico dell’America’s Cup sul turismo italiano: le previsioni del Mitur

Un impatto economico di circa 690 milioni di euro nel breve periodo e di oltre 1,2 miliardi nel lungo periodo. Queste le ricadute dell’arrivo a Napoli dell’America’s Cup sull’industria turistica italiana, secondo un rapporto presentato oggi dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a Genova, nel corso del convegno ‘Il Turismo nautico come risorsa per la crescita e lo sviluppo della nazione’ e in occasione del rientro dell’Amerigo Vespucci.

Lo studio, realizzato in collaborazione con la Luiss Business School, ha analizzato il potenziale impatto economico, sociale e urbano dell’evento sportivo che si terrà nel capoluogo campano nel 2027, sulla base dei dati pubblici diffusi da Unimpresa il 15 maggio 2025.

“L’America’s Cup - ha dichiarato il ministro Santanchè - non è solo una competizione sportiva di prestigio internazionale; rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio per il territorio. Si prevede un impatto economico complessivo di circa 690 milioni di euro, con un valore a lungo termine che potrebbe superare i 1,2 miliardi di euro considerando anche gli effetti reputazionali e di indotto post-evento”.

Tutti i numeri

La spesa turistica diretta generata dalla manifestazione sportiva è stimata intorno ai 370 milioni di euro - considerando alloggi, ristorazione e trasporti -, con 1,5-1,7 milioni di visitatori; mentre il costo stimato per l’organizzazione dell’America’s Cup è di 100 milioni di euro, di cui il 70% sarà speso localmente.

Quanto agli effetti occupazionali, si stima nel lungo periodo, la creazione di circa 11mila posti di lavoro, di cui 1.000-2.000 permanenti nel settore turismo, nautica e servizi.

Saranno significativi, secondo il rapporto, anche gli effetti sulla reputation nel lungo periodo. Le previsioni per il biennio successivo all’evento parlano di un incremento del 5-10% del flusso di visitatori e una spesa media aggiuntiva di 200-400 milioni di euro all’anno.

“Siamo certi che l’America’s Cup 2027 rappresenterà un’importante occasione di crescita e sviluppo per Napoli, portando con sé non solo benefici economici, ma anche un miglioramento della qualità della vita urbana e una valorizzazione del patrimonio culturale della città - ha affermato Santanchè -. Basti pensare che ogni euro investito nella manifestazione raddoppia il suo valore sociale per stakeholder e territorio e, nel lungo periodo, lo potrebbe addirittura quadruplicare. Sarà un’occasione unica non solo per la città ma per tutta la nazione.”