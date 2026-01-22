“Roma resta il grande attrattore, ma la vera sfida è governare i flussi e redistribuirli su tutto il Lazio”. È il cuore della visione dell’assessore al Turismo Regione Lazio Elena Palazzo, che definisce il turismo “una delle principali infrastrutture economiche del territorio”, da guidare con visione e azioni concrete.

La Regione ha investito su “qualità dell’offerta, promozione e valorizzazione territoriale, puntando su mercati mirati e su un turismo sempre più esperienziale”. Una strategia messa nero su bianco nel nuovo Piano triennale del turismo, approvato ieri dopo un ampio lavoro di ascolto con istituzioni e stakeholder.

Tra le novità, annuncia: “Lanceremo entro metà febbraio il nuovo brand turistico del Lazio, forte, identitario e contemporaneo, accompagnato da una campagna nazionale”.

Il Piano individua quattro cluster: cultura, benessere ed enogastronomia; arte, tempo libero e sport; turismo lento e cammini, con il Lazio capofila della Via Francigena; grandi eventi e turismo congressuale. Il termalismo cresce, con Fiuggi oltre 856mila presenze nel 2024, mentre i grandi eventi sportivi generano indotto sui territori.

Centrale anche l’innovazione: “È in uscita il bando Lazio Digital da 2,4 milioni destinato ai Comuni per la promozione di borghi, paesaggi e siti attraverso le nuove tecnologie” ha aggiunto Palazzo durante Albergatore Day..