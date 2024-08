La prima metà del 2024 si è chiusa con dati decisamente positivi per il turismo in Lombardia. Nel periodo gennaio-giugno, come riporta una nota della Regione, i pernottamenti hanno toccato quota 8 milioni e le presenze hanno fatto registrare un +11,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 23,8 milioni.

“Il turismo è ormai un asset fondamentale della nostra economia - sottolinea il presidente della Regione Attilio Fontana - e i recenti trend indicano che la Lombardia tra montagne, laghi e città d’arte si pone ai primi posti tra le scelte dei turisti, soprattutto stranieri”.

“Se il 2023 è stato un anno eccezionale per il turismo in Lombardia - ha spiegato l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali - il 2024 promette ancora meglio, con i numeri delle presenze in continua ascesa. I dati dei flussi turistici mensili del 2024 mostrano una crescita costante rispetto al 2023. Nel primo trimestre dell’anno (gennaio-marzo), le presenze turistiche sono aumentate in media del 10%, in parte grazie all’allungamento della stagione invernale nelle località montane”.

L’assessore ha aggiunto: “La Lombardia continua a essere una destinazione preferita dagli stranieri, che rappresentano circa il 65% delle presenze totali. Il nostro Osservatorio regionale per il turismo e l’attrattività dall’analisi dei dati ha rilevato che le piattaforme di prenotazione online mostrano già 1,3 milioni di offerte vendute per agosto e settembre, con una tariffa media di 241 euro, in aumento nelle ultime settimane rilevando altresì che i pernottamenti si concentrano nelle strutture alberghiere che pesano il 59% del totale”.