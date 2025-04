Parte oggi la vendita aperta a tutti dei biglietti per assistere dal vivo alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Una parte dei biglietti sono stati già venduti (670mila, su una disponibilità totale di 1,2 milioni) a chi si era iscritto al portale olimpico ufficiale.

Le uniche piattaforme di vendita autorizzare sono il sito ufficiale di ticketing Milano-Cortina 2026 e On Location, fornitore ufficiale dei Giochi, che si occupa dei pacchetti hospitality.

Il piano di ticketing previsto dai Giochi invernali Milano-Cortina 2026 si basa su un criterio di inclusività e l’obiettivo è rendere le competizioni accessibili a quanti più appassionati possibile per questo più del 20% dei biglietti avrà un costo inferiore a 40 euro e nel 57% dei casi la spesa richiesta non supererà i 100 euro.

Prezzi più impegnativi invece per altri sport come il pattinaggio: molto dipenderà anche dal livello della competizione a cui si vuole assistere, dalle qualificazioni alla finale. Anche la cerimonia di apertura allo stadio Meazza è decisamente in un altro range di prezzo, con biglietti dai 260 euro a crescere, così come la cerimonia di chiusura all’arena di Verona, con ticket che partono da 950 euro.

Ma alcuni biglietti per le gare verranno assegnati a sorteggio, un’opportunità riservata a chi si è iscritto sulla piattaforma ufficiale antro il 15 gennaio. I sorteggiati potranno acquistare i ticket online senza code e attese e con offerte speciali.