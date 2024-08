Parte da oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2025 di Mirabilandia, la cui novità del prossimo anno sarà l’area tematica Nickelodeon Land.

Quattro le fasce di servizi previste per gli abbonati: Bronze, Silver, Gold e Vip.

L’abbonamento Bronze include l’ingresso nel parco tutti i giorni di apertura fino al 26 ottobre 2025 (escluso dal 9 al 24 agosto) e tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate a Mirabilandia.

Il Silver comprende, oltre all’ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura, un vantaggio sull’abbonamento alla stagione Mirabeach, lo sconto del 40% sul parcheggio auto e moto e del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti.

Il Gold e il Vip

L’abbonamento Gold, oltre agli ingressi a Mirabilandia e Mirabeach, comprende lo sconto del 50% sul parcheggio auto e moto, 1 biglietto omaggio da regalare ad amici e parenti, speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti e lo sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti, oltre alle tariffe speciali in occasione di feste organizzate nel parco, ma anche l’ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos.

Infine l’abbonamento Vip, da 117,90 euro, prevede gli sconti degli altri abbonamenti, il parcheggio gratuito, l’ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos e 2 biglietti omaggio da regalare ad amici e parenti, oltre alla riduzione del 50% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia.

Grazie all’accordo con Scalapay l’importo dell’abbonamento può essere frazionato in tre rate a zero interessi. La nuova area tematica del 2025, Nickelodeon Land, nasce dalla collaborazione fra Mirabilandia e Paramount Global e sarà dedicata alle famiglie con bambini e giovani adulti con attrazioni che avranno come protagonisti Chase, Marshall e Skye, SpongeBob e Patrick Stella, le Tartarughe Ninja e Dora.