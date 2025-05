Onorato: “Il brand Roma attrae i grandi investimenti”

“Dobbiamo lavorare sulle infrastrutture di Roma, ferme agli anni 60, ma soprattutto dobbiamo tenere alto il brand della Capitale”. A dichiararlo è l’assessore capitolino ai grandi eventi Alessandro Onorato, secondo cui la città è ormai un attrattore di grandi investimenti, al pari di Parigi, che rappresenta infatti un competitor.

“Questa settimana ha sfilato Dior e a luglio lo faranno Dolce e Gabbana, cosa mai successa prima - ha aggiunto -. È il risultato di un approccio scientifico al turismo, e non umorale”. Accanto agli eventi di qualità arrivano anche i grandi investimenti. Un riferimento su tutti lo fa citando Four Seasons, che investirà 300 milioni per un hotel di lusso nel cuore della Capitale. “Tre anni fa avevamo un terzo dei posti letto a 5 stelle che aveva Milano. Tra due anni ne avremo il 40% in più” ha concluso.

Roberto Saoncella