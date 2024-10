Osservatorio Unioncamere-Isnart: buone prospettive per l’autunno

Dopo un’estate sold out, anche l’autunno promette bene. È quanto evidenzia l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio Unioncamere - Isnart, nel corso di TTG Travel Experience.

Le modalità di prenotazione risultano più legate ai portali online: a utilizzare le Ota è stato il 42% della clientela che ha prenotato per ottobre-dicembre, anche se il rapporto diretto cliente-albergatore resta strategico per il sistema ricettivo. Per quanto attiene il bilancio estivo, l’Osservatorio mostra che a luglio sono state vendute circa l’86% delle camere di hotel e extralberghiere, il 90,8% in agosto e il 73% in settembre; a trainare il settore le strutture al mare, che in agosto hanno toccato il 94,2% di occupazione camere.

Nei mesi estivi in Italia si sono registrati 32 milioni di turisti, con il 54% di flussi internazionali (+2% sull’estate 2023).