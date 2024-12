Saranno 195 i miliardi che fino al 2034 il gruppo Fs investirà per il proprio sviluppo in italia e in Europa, di cui 100 solo nei primi 5 anni. È questo il contenuto economico del piano strategico 2025-2029 presentato da Ferrovie dello Stato. “Ogni piano strategico deve poi essere tradotto in azioni e numeri, e noi abbiamo fatto un gran lavoro di precisione e chiarezza” ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo. D’altronde gli investimenti sono necessari per continuare a restare leader della mobilità in un mercato in continua crescita. Secondo fonti Ue, infatti, nel 2030 il traffico passeggeri sull’Alta Velocità in Europa raddoppierà (mentre per il raddoppio delle merci bisognerà attendere il 2050).

I progetti in campo

Per soddisfare questa nuova clientela, nei prossimi 5 anni saranno 46 i nuovi ETR 1000 che andranno ad ampliare la flotta dell’alta velocità, 145 invece i nuovi treni regionali e 1260 gli autobus elettrici ed ibridi che rinnoveranno al 60% il parco macchine attuale.2

Nei circa 60 miliardi di investimenti destinati alle nuove infrastrutture, 18 saranno destinati al completamento di opere complesse del Pnrr, come il terzo valico di Giovi. In totale sono ben 250 i target fissati dal piano, tra questi il gruppo ne ha evidenziati 10.