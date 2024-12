Trenitalia al vertice delle compagnie europee, l’analisi T&E

Trenitalia è la migliore compagnia ferroviaria italiana. A sancirlo l’Ong Transport and Environment (T&E), che ha stilato la classifica di 27 compagnie valutate in base a vari criteri, come il prezzo e l’affidabilità, ma anche i programmi di sconto disponibili, le politiche di compensazione, l’esperienza dei passeggeri e la disponibilità di treni notturni o spazi per le biciclette.

Secondo T&E Trenitalia offre uno dei migliori rapporti qualità-prezzo del continente ed eccelle in quasi tutte le categorie, ad eccezione dell’offerta di biciclette. Seguono la compagnia di bandiera svizzera SBB e RegioJet, che gestisce i treni nella Repubblica Ceca e nei Paesi limitrofi.

La compagnia austriaca OBB si è piazzata al quarto posto e Sncf al quinto, grazie - come riporta Repubblica - soprattutto a “un’ottima esperienza per i passeggeri, un’interessante politica di rimborso e la sua offerta di treni notturni” secondo Victor Thèvenet, coordinatore delle questioni ferroviarie presso il think tank.

All’opposto la peggiore compagnia del continente è anche la più costosa, secondo T&E. Si tratta di Eurostar, che serve i collegamenti transmanica tra Inghilterra, Francia e Belgio ultima subito dopo la greca Hellenic Trains. L’Ong sottolinea che i prezzi, che sono il doppio della media europea, non garantiscono la qualità del servizio e inoltre la compagnia non risulta del tutto affidabile.