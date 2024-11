Porti di Catania e Augusta, via alla gara da 9,3 milioni per la riqualificazione

È del valore di 9,3 milioni di euro la gara per la riqualificazione dei porti di Catania e Augusta, per un ventaglio di interventi che include la parte strutturale, edile, stradale, impiantistica e l’efficientamento energetico. “Sarà rinnovata la sede stradale - preannuncia Francesco Di Sarcina, il presidente dell’Autorità del Sistema portuale del Mare della Sicilia orientale - e dunque la viabilità del porto catanese, compresa la risistemazione delle aree antistanti la Direzione Marittima di Catania, valorizzate grazie all’inserimento di una fontana. Verranno anche avviati - aggiunge, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia - anche lavori di manutenzione straordinaria della sede etnea dell’Adsp”.

In attesa del piano regolatore, che dovrebbe essere pronto per il 2025, è prevista anche la nascita del Parco del Faro di 10mila mq, per la riqualificazione indispensabile di un’area periferica ma strategica anche come biglietto da visita per chi arriva. Per quanto riguarda, invece, il porto di Augusta, le opere includono tra l’altro l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza di due forti. Lo sguardo va al futuro dell’incoming: sono 265mila i crocieristi sbarcati nei porti di Catania, Siracusa e Pozzallo nel 2024, con un impatto economico di oltre 65 milioni di euro, numeri che potrebbero addirittura raddoppiare entro il 2030.