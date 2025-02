Radici, cammini e sport: il piano delle Liguria

It’s a beautiful life. È così che la Regione Liguria racconta il proprio territorio, oggi protagonista di una serie di interventi mirati a rafforzare l’offerta turistica. “Puntiamo a dare supporto alla creazione delle dmo nonché a una stretta collaborazione con gli enti locali” spiega Luca Lombardi, assessore al turismo Regione Liguria.

Fondamentale è altresì il Giubileo, un evento che farà da volano sia al turismo delle radici sia al turismo dei cammini religiosi. “Abbiamo in programma una serie di iniziative e campagne sui mercati di riferimento nazionali e internazionali, sviluppando un destination management system per mettere a sistema le nostre tipicità” prosegue Lombardi.

La Regione Liguria sta altresì spingendo l’acceleratore sul segmento sportivo che, come sottolinea l’assessore allo sport Simona Ferro, si declina in due diverse modalità.

“Grande è la connessione tra sport e turismo – spiega Ferro -. La Liguria è stata un palcoscenico importante dello sport negli scorsi anni e in questo 2025 siamo regione europea dello sport con importanti manifestazioni come l’europeo di scherma, ma anche l’europeo di mountain bike e le regate che porteranno migliaia di visitatori nelle nostre destinazioni”. Parallelamente, tra gli obiettivi della Regione Liguria, in virtù di un outdoor fruibile tutto l’anno, vi è quello di far conoscere le bellezze locali proprio praticando sport: dal canyoning al nuoto passando per i sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta.