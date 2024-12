Roma a Capodanno, meta preferita per gli europei

Roma si conferma una delle mete preferite dagli europei per festeggiare l’inizio del 2025. Secondo i dati di Jetcost, le ricerche di voli per la fine del 2024 sono aumentate del +16% rispetto allo scorso anno, con un incremento del 19% per gli hotel.

La Capitale risulta essere la più richiesta dai viaggiatori francesi, spagnoli e olandesi, e la seconda scelta per tedeschi, britannici e portoghesi. Complice un clima mite, una ricca offerta culturale tra musei e mostre, una gastronomia d’eccellenza e alberghi competitivi, l’Italia è la seconda destinazione più ricercata in Europa per le vacanze di fine anno, superata solo dalla Spagna.

Dal 26 dicembre al 5 gennaio, Roma si conferma protagonista per il Capodanno, dimostrando il suo fascino intramontabile e la capacità di attrarre visitatori da tutto il continente.