Roma: al via la riqualificazione di via Veneto e piazza di Spagna

Il Comune di Roma continua a investire nei suoi gioielli urbanistici e artistici con la riqualificazione e rilancio di via Veneto, piazza di Spagna e piazza Mignanelli 2024-2025 con 500mila euro. “Prosegue il nostro impegno per il rilancio di aree della Capitale con una grande storia e una grande vocazione turistica” afferma il presidente della Commissione Turismo del Comune di Roma, Mariano Angelucci.

Nel mese di settembre verrà effettuato un aggiornamento dei progetti per la riqualificazione di via Veneto, verranno messi a punto i progetti per l'allargamento della pedonalizzazione di piazza Mignanelli e dell’isola pedonale di piazza di Spagna, mantenendo la viabilità invariata. Un lavoro importante che migliorerà la fruibilità di piazza di Spagna.

Non verrà toccata via dei Due Macelli oggetto da poco di una riqualificazione. “Un lavoro che guarda all'accoglienza sia nell'anno del Giubileo che successivamente come valore aggiunto per tutti i romani, per le imprese e per i turisti che sempre più numerosi stanno scegliendo Roma”, conclude Angelucci.