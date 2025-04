Roma, da oggi connessione 5G nelle stazioni giubilari della metro A

Roma sempre più connessa per il Giubileo. La Città eterna ha aperto oggi le sue prime stazioni della metropolitana con connettività 5G. Grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e Smart City Roma (società controllata da INWIT che sta guidando il progetto ‘Roma 5G’), il segnale 4G e 5G degli operatori è ora disponibile nelle 9 stazioni giubilari della linea A: Vittorio Emanuele, Cipro, Termini, Repubblica, Barberini, Spagna, Flaminio, Lepanto e Ottaviano.

La connessione è garantita sia all’interno delle singole stazioni, sia in mobilità nei tunnel che le collegano, grazie all’infrastruttura digitale multi-operatore per location indoor DAS (Distributed Antenna System).

In questo modo, cittadini, turisti e pellegrini in arrivo per il Giubileo possono usufruire delle connessioni mobili, veloci e affidabili in 4G e 5G di tutti gli operatori mobili (Fastweb-Vodafone, iliad, Tim e Windtre) lungo 7 chilometri della linea A.

Il piano prevede di rendere fruibile il 5G con tecnologia DAS in tutte le 75 stazioni della metro A, B, B1 e C entro il 2026.