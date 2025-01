Shopping tax free, negli aeroporti di Napoli e Bergamo arrivano i kiosk Global Blue

Continua l’impegno di Global Blue per migliorare la customer jorney dei visitatori stranieri in arrivo in Italia. L’azienda ha installato negli aeroporti di Napoli Capodichino e di Bergamo Orio al Serio di due kiosk adibiti alla validazione delle fatture tax free shopping.

Gli strumenti consentiranno di processare più rapidamente le richieste di validazione avanzate dai turisti extra-UE che vogliono ottenere il rimborso dell’Iva sui propri acquisti prima di lasciare l’Europa.

“L’Italia è una meta di shopping affascinante per turisti da tutto il mondo: garantire un’esperienza eccellente lungo tutta la customer journey è essenziale - commenta Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue -. Anche per questo continuiamo a dialogare con le istituzioni, supportando il pubblico con il nostro know how e tecnologie. Dotare gli aeroporti di Napoli Capodichino e di Bergamo Orio al Serio di due kiosk per la validazione è un investimento utile da un lato a fornire un supporto attivo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall’altro ad assicurare al turista una piacevole esperienza di viaggio fino al punto di uscita dal nostro Paese”.