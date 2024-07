Sicilia, in aumento le imprese turistiche

Nonostante le polemiche e i problemi legati alla siccità, in Sicilia il turismo cresce sia in termini di presenze che come numero di addetti ai lavori. Stando infatti ai dati raccolti da Unioncamere Sicilia, il settore con la maggiore concentrazione di imprese e col più elevato incremento rispetto al primo trimestre 2024 è il turismo e servizi, con 105.578 attività che occupano 403.096 addetti e un tasso di crescita di aziende del +1,09%. Seguono, solo per cronaca, il settore delle costruzioni, poi il commercio e l’agricoltura. In calo invece l’industria anche se di pochissimo, dello 0,03%.

Per tornare al turismo, queste le performance delle province: Messina registra 176 nuove attività, chiude Enna con 2.

“Quello del turismo e servizi continua a confermarsi come il settore candidato a diventare il principale traino dell’economia regionale - ha dichiarato Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia -. I dati mostrano una forte capacità degli imprenditori di rispondere a una domanda in costante crescita, sia in termini di ricettività e ristorazione, sia in relazione alle esigenze di investimenti in istruzione, formazione e ricerca”.