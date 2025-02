Takyon entra nel Tourism Digital Hub del Ministero

Takyon entra a far parte del progetto Tourism Digital Hub del Ministero del Turismo con la nuova piattaforma denominata “DirectSearch”. L’idea è creare un nuovo ecosistema turistico che per la prima volta mette in contatto direttamente i viaggiatori con tutti gli hotel e gli operatori del settore in Italia.

Si tratta di una tecnologia inedita che consente a Takyon di permettere ai clienti di ricercare centinaia di migliaia di strutture, conoscere tutti i vantaggi della prenotazione dal sito ufficiale di queste ultime per poi concludere l’acquisto sul sito della struttura. Dall’altro lato, permette di incrementare la visibilità delle offerte e promozioni proposte dalle differenti attività ricettive, semplificando ed efficientando, quindi, la comunicazione tra clienti e strutture.

“Takyon lancia una nuova tecnologia che arricchisce la propria offerta di business a vantaggio delle strutture ricettive italiane e dei turisti. Il DirectSearch è la prima piattaforma che assicura una nuova opportunità di traffico e maggiore visibilità, peraltro totalmente gratuita, alle strutture ricettive italiane – spiega il ceo & founder Antonio Picozzi -. Il supporto del Ministero del Turismo rappresenta per noi una conferma importante che questa è la direzione giusta da percorrere in questo preciso momento storico per innovare e digitalizzare il settore. Puntiamo ad alimentare un’interconnessione necessaria a migliorare le performance delle imprese turistiche del nostro Paese e la loro competitività sul mercato globale, con l’obiettivo di renderle ancora più attrattive agli occhi dei viaggiatori e degli stakeholder, anche internazionali”.