Tra natura e cultura, il Piemonte a TTG con i cinque progetti di ‘In Luce’

Da percorso culturale a prodotto turistico. Sono cinque i progetti del Piemonte che saranno presentati a TTG Travel Experience e che sono stati selezionati nell’ambito del percorso pluriennale ‘In Luce’, il bando sostenuto dalla Fondazione di Compagnia di San Paolo con l’accompagnamento dell’Incubatore d’Impresa dell’Università degli Studi di Torino 2i3T.

Le realtà che illustreranno ai visitatori la loro offerta sono Bormida Gotica, un tesoro di affreschi gotici nei paesi tra Piemonte e Liguria; il Cammino di Oropa, un viaggio lento tra natura, cultura e benessere; Canavese Stories, narrazioni di cultura, eventi, outdoor in un territorio tutto da esplorare; Le Strade dei Forti con la bellezza del paesaggio fortificato del Pinerolese; Piemonte Storymovers, tour immersivi ed esperienze narrate tra paesaggio, storie e sapori di Langhe e Monferrato.

Un percorso a tre tappe

La partecipazione alla fiera di Rimini rappresenta la seconda delle tre tappe del percorso: la prima è stata la partecipazione dei progetti ad un Hackathon attraverso cui, sostenuti da oltre venti esperti del settore, hanno potuto ottimizzare la loro proposta per la partecipazione al TTG.

Il secondo momento fondamentale previsto per lo sviluppo verso un modello imprenditoriale sostenibile è proprio la partecipazione a TTG Travel Experience, mentre dopo l’esperienza della fiera è previsto ancora un mese di lavoro che si concluderà con il terzo appuntamento del ‘Demo Day’, previsto per il 21 novembre a Torino, presso la sede di 2i3T.

Questo evento sarà un’occasione unica per i progetti incubati di presentarsi a un pubblico di esperti del settore, grazie a un format ispirato ai modelli di presentazione delle startup innovative.

In fiera progetti e i loro percorsi di sviluppo verranno inoltre presentati in due talk: il primo il 10 ottobre, alle ore 14:45 nello stand della Regione Piemonte, introdotto da Allegra Alacevich, Missione Creare Attrattività, con Giuseppe Serrao, direttore dell’Incubatore 2i3T, per presentare l’azione sperimentale di nuovi modelli di imprenditorialità turistica e il follow on del Bando “In Luce”; la seconda, dal titolo “La proposta di valore dei Progetti In Luce: cultura e innovazione per nuove destinazioni in Piemonte”, si terrà l’11 ottobre, alle ore 10:30 nella TTG Next Startup Arena e sarà preceduta dall’intervento di Francesca Gambetta, responsabile della Missione Creare Attrattività dell’Obiettivo Cultura.