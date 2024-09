Alla stazione di Roma Tiburtina è stato presentato il nuovo treno Nightjet, un collegamento notturno all’avanguardia nato dalla collaborazione tra Trenitalia e la compagnia austriaca ÖBB. Questo servizio unisce le città di Roma, Vienna e Monaco di Baviera offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio moderna e confortevole.

Il vice premier Matteo Salvini, presente alla cerimonia, ha definito il progetto come un’iniziativa che “rinnova l’amicizia tra Italia e Austria”. Anche l’a.d. di Trenitalia Luigi Corradi ha sottolineato il valore del servizio, definendolo “un bellissimo esempio di evoluzione del trasporto notturno”, paragonandolo a “un piccolo hotel su binari”, ideale per rispondere alla crescente domanda di viaggi notturni, aumentata del 50% negli ultimi anni.

Il treno parte ogni giorno da Roma Tiburtina alle 17,25, con fermate intermedie a Firenze, Bologna e altre città, per arrivare a Vienna alle 9,04 del mattino successivo. Una sezione del treno prosegue per Monaco di Baviera, con arrivo previsto alle 9,22. In senso opposto, il treno parte da Monaco alle 20,10 e da Vienna alle 19,18, arrivando a Roma Tiburtina alle 11,05.

Presenti all’evento anche l’a.d. del Gruppo FS Stefano Donnarumma, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il membro del consiglio di amministrazione di ÖBB-Personenverkehr Sabine Stock e l’ambasciatore austriaco in Italia Martin Eichtinger.