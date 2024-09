Trenitalia partner dell’edizione 2024 di X Factor

Prende il via la partnership tra Trenitalia e X Factor 2024, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che andrà in onda a partire dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW.

“Il Frecciarossa, personalizzato con il claim e con i volti dei giudici e della conduttrice dello show (Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Giorgia), viaggerà sulla rete nazionale fino al 5 dicembre 2024, data in cui accompagnerà i quattro finalisti a Napoli per disputare la finale nell’incantevole cornice di Piazza del Plebiscito”, si legge in una nota della compagnia.

Trenitalia accompagnerà gli aspiranti concorrenti nel loro viaggio verso Milano per partecipare alle audizioni. Ogni venerdì, dal 25 ottobre al 29 novembre, inoltre, la società del Gruppo FS ospiterà nella stazione di Milano Centrale i concorrenti eliminati dalla gara che si esibiranno in uno showcase, con i nuovi treni del Regionale a fare da cornice.