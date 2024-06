Una camera overwater sul fiume Tagliamento, il glamping Marina Azzurra

Il resort galleggiante Marina Azzurra sorge sul fiume Tagliamento, non distante da Lignano Sabbiadoro, e con le sue 88 houseboat brevettate e sostenibili si presenta come un'innovativa esperienza di eco-vacanza firmata Europa Tourist Group.

Il camping, disegnato in ottica 'glamping' con uno stile che evoca le suggestioni della laguna, si sposta dunque direttamente sull’acqua grazie a vere e proprie imbarcazioni ideate come confortevoli chalet su due piani, che possono accogliere fino a sei persone con tutti i comfort di un hotel a 4 stelle.



Chi opta per un soggiorno in questa struttura avrà la possibilità di immergersi in un luogo incantevole e avvistare dalla propria houseboat le moltissime specie di uccelli e anfibi che popolano l’area, ma anche di incontrare famiglie di caprioli che scelgono la quiete del parco di Marina Azzurra per brucare e riposarsi.