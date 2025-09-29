Valle d’Aosta a TTG Travel Experience dopo un’estate record

Sia avvia a una chiusura della stagione estiva con risultati importanti la Valle d’Aosta, che si presenta a TTG Travel Experience per mostrare ora l’offerta invernale che la vede protagonista di primo piano per il segmento delle vacanze neve.

“I dati ufficiali dell'Assessorato al turismo, sport e commercio certificano una stagione estiva eccezionale – spiega la Regione in una nota -. Già il solo mese di giugno ha registrato un incremento del 23,3% negli arrivi rispetto allo stesso periodo 2024 e del 25,9% rispetto al 2023, con le strutture ricettive della regione che hanno accolto 138.419 visitatori, contro i 112.268 di un anno fa. La crescita è stata travolgente anche sul fronte delle presenze, che hanno raggiunto quota 281.712 contro le 230.741 di giugno 2024, segnando un +22,09%”.

L’andamento ha avuto riflessi molto positivi anche sul ricettivo con il settore alberghiero, che ha segnato un +19,2% di arrivi e un +19,3% di presenze rispetto allo scorso anno, mentre quello extra-alberghiero è cresciuto ancora di più con +28,9% di arrivi e +25,6% di presenze. Particolarmente significativo l'apprezzamento del pubblico italiano, che ha rappresentato il motore principale di questa crescita con oltre 72.000 arrivi (+25,78%).