Stangata sui turisti ritardatari a Venezia. Il contributo d’accesso alla città della Laguna passa, infatti, da 5 a 10 euro per chi si registra sul portale dedicato da 4 giorni prima della visita. Lo ha annunciato in una conferenza stampa l’assessore al Turismo Simone Venturini. “Non vogliamo fare cassa o utilizzare il ticket come un elemento punitivo - dice -, ma vogliamo far capire ai turisti che si trattengono in città un giorno solo che è necessario provvedere con anticipo a segnalare la loro presenza”. Insomma, l’early booking conviene anche per il ticket.

Altra novità di quest’anno riguarda il numero di giorni in cui verrà applicato il contributo. Si passa dalle 29 giornate del 2024 alle 54 del 2025. “Si tratta anche quest’anno di una sperimentazione - dice ancora Venturini -. Continuiamo a lavorare con gli operatori per affinare sempre meglio la strategia. Per noi è importante far capire che Venezia è un bene da rispettare e a cui si può accedere con attenzione”.

Nel corso del 2024 il contributo d’accesso ha portato nelle casse comunali quasi 2,5 milioni di euro.