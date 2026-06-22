Il sindaco di Venezia Simone Venturini ha lanciato la proposta di aumentare il costo del ticket d’ingresso per portarlo fino a 50 euro, rispetto al massimo di 10 euro attuali.

La proposta, come riporta ilsole24ore.com, sta facendo discutere, con le opposizioni che si sono dette contrare e il sì degli albergatori.

Il meccanismo

Il meccanismo resterebbe uguale: dal ticket ovviamente sarebbero esentati i residenti, i lavoratori e i turisti che decidono di pernottare a Venezia. Il sistema punta infatti a disincentivare il turismo ‘mordi e fuggi’. Inoltre, il ticket viene applicato solo in alcune giornate, comunicate a inizio anno, nelle quali è prevista la maggiore affluenza.

Lo scorso anno gli incassi derivanti dal ticket (che attualmente ha un importo variabile dai 5 ai 10 euro) sono stati circa 5,4 milioni per 54 giornate, con 720mila voucher emessi. La proposta del sindaco porterebbe il ticket a un costo compreso tra i 30 e i 50 euro.