Federturismo: “Ponte del 2 giugno all’insegna delle partenze last minute”

Un ponte del 2 giugno all’insegna delle partenze last minute. Questa la previsione di Federturismo Confindustria, secondo le cui stime saranno 14 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per concedersi una mini-vacanza di due/tre notti, tra località balneari, città d’arte, borghi e destinazioni europee.

A favorire gli spostamenti il calendario favorevole e l’arrivo delle prime temperature estive.

La Festa della Repubblica rappresenta, perciò, uno dei momenti chiave per l’avvio della stagione estiva, con una crescita della domanda sia per le strutture ricettive italiane sia per i collegamenti ferroviari e aeroportuali. “Il ponte del 2 giugno conferma la voglia di viaggiare degli italiani e rappresenta un segnale positivo per l’intera filiera turistica - dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli -. Le prenotazioni registrate in queste settimane mostrano una domanda dinamica e distribuita su tutto il territorio nazionale con una crescita del turismo slow, esperienziale ed outdoor. Aumenta anche l’interesse per destinazioni meno conosciute con una maggiore attenzione alla qualità dei servizi.”

Le destinazioni più ambite

Nel dettaglio, le mete di mare restano le più richieste, in particolare lungo le coste della Riviera romagnola, della Campania, della Puglia e delle isole maggiori. In aumento anche le prenotazioni per la montagna, mentre tra le città d’arte continuano a registrare ottime performance: Roma, Firenze, Venezia e Napoli si confermano molto frequentate dagli stranieri.

Non manca la voglia di short break all’estero, tra le destinazioni preferite ci sono: Spagna, Grecia, Francia e Portogallo, favorite dai numerosi collegamenti in partenza dagli aeroporti italiani.