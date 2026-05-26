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Ponte 2 Giugno 2026: le 10 mete più convenienti in Italia

Per il ponte del 2 giugno 2026, Taviano in Puglia è la destinazione più conveniente d’Italia con 161 euro per 3 notti in camera doppia. L’analisi di Bed-and-Breakfast.it rivela che il Sud domina la classifica delle mete economiche, con 6 località pugliesi tra le prime 10 posizioni più convenienti per il weekend lungo della Festa della Repubblica.

La top 10 delle destinazioni economiche per il ponte del 2 giugno 2026 vede una netta predominanza del Meridione:

Taviano (Puglia) - 161€

Castro (Puglia) - 169€

Crotone (Calabria) - 179€

Sannicola (Puglia) - 181€

Tricase (Puglia) - 181€

Mascali (Sicilia) - 181€

Ercolano (Campania) - 195€

Agropoli (Campania) - 199€

Cosenza (Calabria) - 200€

Campobasso (Molise) - 206€

Puglia regina del risparmio: 6 località nella top 10

La Puglia si conferma la regione più conveniente con ben 6 destinazioni tra le prime 10 posizioni. Taviano, Castro, Sannicola e Tricase offrono non solo prezzi competitivi ma anche spiagge cristalline del Salento e borghi autentici perfetti per un weekend di relax.

Le destinazioni più costose

All’opposto della classifica, le mete più care d’Italia per il ponte del 2 giugno 2026 sono:

Firenze - 522€

Bologna - 500€

Siracusa - 496€

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