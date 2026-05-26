Qantas: per il ‘Project Sunrise’ bisognerà attendere il 2027

L’ambizioso ‘Project Sunrise’ di Qantas dovrà attendere ancora. Annunciato da circa un decennio e legato alla realizzazione del nuovissimo A350-1000ULR, capace di percorrere lunghissime distanze senza scalo, dovrà attendere fino ad aprile 2027 per l’ingresso del primo velivolo nella flotta del vettore australiano. E solo nei mesi successivi sarà possibile effettuare i primi collegamenti non stop da 22 ore tra Sidney e Londra e New York.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, a determinare il nuovo rinvio sarebbero questioni di approvvigionamento da parte di Airbus. Il ha subito interruzioni causate dall'epidemia di Covid e dai problemi globali dell’industria aerospaziale che sono persistiti dopo, anche mentre l'aviazione commerciale continua a raggiungere livelli industriali pre-pandemia.

Nonostante il previsto ritardo nella consegna del primo jet, Qantas prevede che Airbus ripristini rapidamente il ritmo produttivo, puntando ad avere cinque A350-1000ULR nella sua flotta entro novembre 2027. La compagnia ha dichiarato che inizierà a volare questa rotta una volta che tre jet saranno arrivati in Australia e avranno superato tutti i controlli per iniziare il servizio commerciale.