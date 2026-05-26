Il miglior risultato di sempre. Il Gruppo Villa d’Este S.p.A. consolida con le cifre il suo posizionamento internazionale e certifica la crescente domanda nel segmento dell’hotellerie di lusso, trainata in particolare dalla clientela internazionale.
A parlare sono i numeri: il gruppo ha infatti chiuso il 2025 con ricavi netti pari a 115,3 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto al 2024, un ebitda di 47,5 milioni di euro (+18,6%) ed un ebitda margin del 41,2%, tra i più elevati del comparto luxury europeo, oltre a un utile netto di 29,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 24 milioni dell’esercizio precedente.
Tutto questo in un anno denso di operazioni straordinarie sul lago di Como, a partire dal rientro nel perimetro del gruppo del Golf Villa d’Este a Montorfano, fondato dalla stessa Villa d’Este 100 anni fa, attraverso il consolidamento della partecipazione in Immobiliare Bosco Montorfano S.p.A., per poi venire all’acquisizione dell’Hotel Regina Olga di Cernobbio e all’ingresso nel comparto alberghiero cittadino di Como con l’acquisto dell’Hotel Terminus, struttura 4 stelle che si affianca agli storici Hotel Palace e Hotel Barchetta.
Il brand delle eccellenze
A rafforzare ulteriormente la strategia di sviluppo contribuisce anche la nascita di Villa d’Este La Collezione, il brand che riunisce le eccellenze dell’ospitalità 5 stelle del gruppo e che comprende oggi Villa d’Este a Cernobbio, Villa La Massa a Firenze, Palazzo Venezia a Como, entrato nel perimetro del gruppo nel 2025 attraverso l’acquisizione dell’ex Hotel Vista, e Miralago Luxury Apartments a Cernobbio, la cui apertura è prevista entro fine giugno 2026.
“I risultati del 2025 - commenta Davide Bertilaccio, amministratore delegato del Gruppo Villa d’Este - raccontano un percorso collettivo ed è doveroso riconoscere che dietro a questi numeri c’è il lavoro eccezionale di un team che ogni giorno interpreta con cura e dedizione l’identità di Villa d’Este. L’ingresso di Palazzo Venezia e Miralago in The Leading Hotels of the World, con Palazzo Venezia primo indirizzo della collezione nella città di Como e Miralago tra le prime branded residences, è un riconoscimento che appartiene a tutte le persone del gruppo, prima ancora che alle strutture”.
Le cifre del Grand Hotel Villa d’Este
Il 2025 ha registrato performance particolarmente positive per il Grand Hotel Villa d’Este, che ha raggiunto un Arr (Average Room Rate) di 1.862 euro (+10%) e un RevPar di 1.314 euro (+12,2%), consolidando il proprio posizionamento tra le principali destinazioni dell’ospitalità di lusso a livello mondiale. Il grand hotel affacciato sulle rive del Lago di Como ha così raggiunto i 90,5 milioni circa, con un incremento del 16% rispetto al 2024, pensando sull’intero Gruppo circa il 78%.
“La nostra ambizione - aggiunge Bertilaccio - non è soltanto far crescere il gruppo, ma contribuire a rafforzare il lago di Como come destinazione luxury di riferimento a livello internazionale. Il 2026, con il centenario del Circolo Golf Villa d’Este e l’apertura di Miralago Luxury Apartments, sarà un anno in cui tradizione e nuovi progetti s’incontreranno nel modo più naturale, con la stessa visione di lungo periodo che da oltre 150 anni guida questa società”.
Remo Vangelista