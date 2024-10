Venezia raddoppia. La città rinnova anche per il 2025 il contributo d’accesso nei giorni di maggior affluenza al centro storico, raddoppiando la cifra che dovrebbe passare da 5 a 10 euro nel caso in cui la prenotazione venga fatta a meno di tre giorni dalla visita. Inoltre, come riporta Avvenire, dopo il debutto di quest’anno per il 2025 è stato deciso l’ampliamento da 29 a 54 giorni di applicazione.

Arriva poi anche il nuovo regolamento per le locazioni turistiche, che potranno essere anche superiori ai 120 giorni stabiliti come limite massimo annuale dalla legge nazionale, per i proprietari che vi vorranno aderire con queste prescrizioni: l’accoglienza degli ospiti in presenza; l’obbligo di fornire i sacchetti per la raccolta differenziata con il codice identificativo dell’unità immobiliare; l’indicazione di un numero di telefono per le chiamate d’emergenza con reperibilità per 24 ore; la sottoscrizione e la consegna di un vademecum sulle buone pratiche di frequentazione della città.