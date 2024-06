Vicolungo The Style Outlets aumenta i servizi di trasporto

Dopo l’introduzione della fermata alla stazione di Novara del servizio di navetta gratuito da Milano al centro, Vicolungo The Style Outlets annuncia un nuovo servizio operativo dal 10 giugno: la linea di trasporto pubblico che collegherà Novara all’outlet. Gestito dalla società STN appartenente al Gruppo Autoguidovie, il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato.

“Agevoleremo ulteriormente l’accesso al centro, favorendo l’utilizzo di mezzi pubblici” sottolinea Marco Cicchetti, center manager di Vicolungo The Style Outlets.

“Offrire sempre maggiori collegamenti per i clienti che viaggiano tra Novara e Vicolungo The Style Outlets - dichiara Roberto Muti, amministratore delegato di STN - pone le basi per un nuovo modello in cui STN si fa promotrice di una mobilità decisamente più sostenibile grazie alla possibilità di far viaggiare più persone in modalità condivisa: in un’epoca guidata dalla sharing economy, il trasporto collettivo è determinante per garantire competitività e sostenibilità per i territori”.