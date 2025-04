Caribe Bay cerca personale per l’estate. Alle porte dell’alta stagione, al via sabato 31 maggio, il parco acquatico di Jesolo continua le selezioni per coprire 150 posti.

La ricerca, aperta a candidati di ambo i sessi e di ogni età, riguarda tutte le aree di attività del parco: addetti alle attrazioni e alla biglietteria; magazzinieri; parcheggiatori; assistenti bagnanti; operatori dedicati alle pulizie e alla manutenzione.

Figure maggiormente ricercate quelle relative al comparto della ristorazione, complice il recente potenziamento dell’offerta food & beverage del parco, che ha visto l’introduzione di un nuovo punto ristoro e di un chiringuito nell’area relax panoramica di Silver Cape. Nello specifico, Caribe Bay cerca operatori anche senza esperienza a cui affidare il coordinamento operativo dei 13 chioschi disseminati nel parco. A questi si affiancano addetti alle preparazioni in cucina, runner e magazzinieri, banconieri e snackisti dedicati alla preparazione di bevande e pietanze dolci come crepes, frutta e gelati, oppure salate come poké, panini e finger-food espressi, preparati con materie di prima qualità ma di semplice realizzazione.

I benefit

In funzione dell’inquadramento contrattuale, oltre alla retribuzione prevista, agli addetti al reparto ristorazione saranno garantiti 13esima, 14esima e straordinari (segnati attraverso il passaggio di badge in entrata e uscita) a cui si aggiungerà un premio a fine stagione ed altri incentivi.

“I parchi non possono smettere di innovare, perché perderebbero appeal - afferma il fondatore di Caribe Bay Luciano Pareschi -. Anche quest’anno abbiamo investito in ampliamenti e servizi per gli ospiti, nell’ambito di un programma pluriennale di interventi che porterà all’apertura di una nuova area nel 2026, con ricadute significative anche sul fronte occupazionale. Entrare nel nostro team significa entrare a far parte di una grande famiglia, nella quale collaborazione e spirito di squadra si traducono in un’esperienza coinvolgente e particolarmente formativa, soprattutto per i giovani che muovono i primi passi nel mondo del lavoro”.



Formazione e requisiti

Per la maggior parte dei profili è previsto un periodo di formazione a cura del management del parco. Non sono richiesti requisiti particolari, salvo affidabilità, impegno e una naturale predisposizione alla relazione con il pubblico.

Per le posizioni che prevedono un’interazione diretta con gli ospiti è apprezzata la conoscenza di una o più lingue straniere.

Per candidarsi, è possibile consultare il sito internet di Caribe Bay alla voce ‘lavora con noi’.