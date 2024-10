Adv piemontesi alla scoperta della Croazia, viaggio studio in Istria

Dopo il viaggio a Zara di due anni fa e quello nella regione del Quarnaro del 2023, l’Ente Nazionale Croato per il Turismo ha voluto concentrare la sua attenzione sull’Istria. Qui, infatti, è stato organizzato un viaggio studio per gli adv piemontesi insieme a Fiavet Piemonte, in collaborazione con l’Ente per il Turismo dell’Istria.

“Grazie agli enti del turismo locali - ha sottolineato Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte - abbiamo visitato la Croazia regione per regione e quest’anno abbiamo avuto modo di conoscere l’Istria, una terra quasi al confine con l’Italia, che ha molto in comune con noi. Offre - ha continuato Aires - un mare unico, strutture alberghiere e complessi turistici all’avanguardia in località d’eccezione che hanno una storia ben più lunga di 2000 anni, ma soprattutto un territorio che ha saputo sviluppare l’enogastronomia in modo straordinario”.

“Il nostro obiettivo - ha precisato Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia - è di avere una pre e post stagione molto più forte, la destagionalizzazione attraverso la promozione delle potenzialità del Paese che non offre solo mare, grazie ai nostri prodotti-chiave: cultura e siti Unesco, cicloturismo, nautica, vacanza attiva, enogastronomia, turismo salutare, di lusso, congressi e Mice. Ora l’obiettivo è di aumentare i viaggi di gruppo”.

La presidente di Fiavet Piemonte ha inoltre anticipato che la federazione creerà un manuale operativo per le adv, con suggerimenti di itinerari da proporre ai clienti, cercando anche di evidenziare le potenzialità dei singoli territori e delle realtà turistiche.