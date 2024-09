Croazia, in agosto arrivi in crescita del 5%

Croazia in prima fila nello sviluppo del turismo fuori stagione. Il Paese, che sarà presente alla prossima edizione di TTG Travel Experience con uno stand di 64 metri quadri, pone al centro la destagionalizzazione attraverso la promozione delle potenzialità della destinazione.

Non solo mare quindi ma anche arte, cultura, turismo all’aria aperta, enogastronomia, turismo sanitario e wellness, turismo attivo, cicloturismo, congressuale, trekking, il tutto accompagnato da una natura incontaminata e da un’attenzione particolare alle tematiche del rispetto ambientale.

“La nostra stagione turistica è ancora in corso. Secondo i dati del sistema eVisitor, al 31 agosto 2024 in Croazia sono stati raggiunti 16,9 milioni di arrivi e 89,4 milioni di pernottamenti, ovvero il 4% in più di arrivi e l’1% in più di pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre in agosto abbiamo ha registrato 265mila arrivi in più rispetto ad agosto dello scorso anno. La nostra intenzione è posizionarci come destinazione sostenibile per tutto l’anno nel Mediterraneo” ha dichiarato Kristjan Staničić, direttore generale dell’ente nazionale croato per il Turismo.

“Sono ormai alle spalle i principali mesi estivi, ovvero il picco dell’anno turistico, durante il quale abbiamo mantenuto con successo trend positivi. Lo conferma meglio il mese di agosto, durante il quale nel nostro Paese sono stati realizzati 4,9 milioni di arrivi e 31,6 milioni di pernottamenti. Rispetto all’anno scorso si tratta di una crescita degli arrivi del 5%, mentre i pernottamenti sono rimasti ai livelli dello scorso agosto. Per quanto riguarda gli italiani, quest’anno le loro mete preferite sono state Opatija, Crikvenica, Zara, Spalato, Dubrovnik” ha aggiunto Viviana Vukelić, direttrice dell’ente nazionale croato per il Turismo in Italia.