Armenia, meta ideale per il turismo avventura

L’Armenia si riconferma meta leader per il turismo sportivo e avventuroso. Durtante l’Itb di Berlino, la meta è stata premiata come destinazione dell’anno per il turismo avventura ai Patwa international Travel Award 2025.

Dalle montagne ai sentieri escursionistici, fino alle attività all’aria aperta come l’arrampicata, il parapendio e l’esplorazione off-road, l’Armenia offre un’esperienza unica per gli appassionati di adrenalina e natura

Lusine Gevorgyan, presidente del Tourism Committee, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ricevuto: “Questo premio è una testimonianza della bellezza naturale dell’Armenia, della varietà di esperienze che offre il turismo avventura e dell’impegno del nostro settore turistico. Invitiamo viaggiatori da tutto il mondo a scoprire i paesaggi spettacolari dell’Armenia e a vivere il brivido dell’avventura in una terra ricca di storia e ospitalità”.

Negli ultimi anni, l’Armenia ha compiuto passi significativi nella promozione di un turismo avventura sostenibile e responsabile, garantendo la conservazione del suo patrimonio naturale per le generazioni future. Grazie a investimenti continui in infrastrutture eco-friendly, allo sviluppo di esperienze avventurose, alla formazione delle comunità locali e al loro coinvolgimento, ilPaese continua a rafforzare la sua posizione come destinazione di punta per il turismo avventura.