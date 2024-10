Arriva Uber Safari: alla scoperta dei Big Five in Sudafrica

Uber si dedica anche al Safari. Si tratta dell’ultima novità in materia di viaggi in edizione limitata denominata 'Go Anywhere'. La new entry sarà disponibile in esclusiva sull'app Uber dal 2 ottobre al 1° febbraio, e consentirà di effettuare una gita di un giorno per chi si trova a Città del Capo e vuole andare alla scoperta dei Big Five grazie alla collaborazione con Aquila Private Game Reserve.

“Uber Safari offre agli utenti dell’app la possibilità di prenotare l’avventura dei loro sogni con la comodità di Uber, che già conoscono e amano - spiega Frans Hiemstra, regional general manager di Uber in Medio Oriente e Africa -. Uber Safari, una delle nostre offerte più audaci fino a oggi, è reso possibile grazie alla tecnologia Reserve, rende più facile che mai vivere un'epica esperienza di viaggio in Sudafrica”.