Anche Atene si inserisce nella lista delle città d’Europa che devono affrontare il problema dell’overtourism. La capitale greca si era posta l’obiettivo di avere più visitatori durante tutto l’anno; obiettivo che pare essere stato raggiunto e anche ampiamente superato, con 7 milioni di turisti nel 2023 e previsioni di ulteriore crescita.

Il tema, come in tutte le destinazioni iperaffollate, è sempre il bilanciamento fra turisti e residenti, che anche ad Atene sembra, almeno in alcuni quartieri, cominciare a pendere troppo verso i visitatori, con tutte le problematiche del caso, dalla mancanza di alloggi per i residenti al caro prezzi nelle zone che diventano centri per i vacanzieri, come si legge su Euronews.

Non si stanno ancora, però, cercando misure che vadano a contrastare l’overtourism. Il sindaco di Atene, Harris Doukas, sottolinea invece come ''tutto questo sforzo in chiave turistica garantisca troppo poco, finanziariamente, alla città. Basti pensare che ogni visitatore porta in media solo 0,4 euro a testa. Con questo voglio dire che dobbiamo trovare un modo per rendere il turismo redditizio, per non creare un ulteriore rafforzamento delle disuguaglianze in città“.