Baleari: gli affitti brevi fanno esplodere i prezzi

Gli affitti delle case per le vacanze nelle Baleari stanno spingendo i prezzi delle unità immobiliari. Come riporta preferente.com il valore degli appartamenti turistici ha già raggiunto i 7.800 euro al metro quadro a Maiorca, i 5.000 euro a Minorca e gli 8.000 euro a Ibiza e Formentera. I dati sono stati diffusi nel rapporto Tinsa by Accumin 2026 Coastal Housing.

Ad accentuare la situazione c’è anche l’arrivo di acquirenti stranieri nel mercato delle seconde case: un fenomeno che contribuisce a elevare ancora di più i prezzi degli immobili.

Tedeschi, britannici, francesi e cittadini dei paesi nordici sono tra i principali acquirenti nelle destinazioni in cui la domanda turistica mantiene alti i prezzi.