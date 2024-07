Sandrine Buffenoir è la nuova direttrice di Atout France Italia-Grecia. Già vicedirettrice della sede di Amsterdam dell’ente, la neoeletta prende il posto di Frédéric Meyer, che è andato ad occuparsi del mercato tedesco nella sede di Francoforte.

Buffenoir ha maturato oltre 25 anni di esperienza e ha una grande competenza nel settore digitale e nel marketing turistico. Dal 2011 è stata ad Atout France Paesi Bassi, dopo aver lavorato nelle sedi di Vienna e Londra. Ha coordinato campagne di promozione e comunicazione ed è co-responsabile del progetto della campagna Explore France.

“Sono molto felice - ha dichiarato - di essere in Italia, di lavorare con Alexandre Bezardin , vicedirettore e con tutta l’equipe di Atout France Italia. È un Paese che amo e frequento, e sono convinta che il mio lavoro nella campagna di promozione di Explore France potrà essere importante per una visione a 360° del turismo nell’ottica delle nuove direttive di un turismo slow e attento all’ambiente. La Francia e l’Italia hanno in questo senso una visione comune, e sarà il mio impegno promuovere la Francia turistica di domani, legata al territorio e alla cultura e insieme innovativa e proiettata nel futuro”.