CR450, il treno cinese che tocca i 450 km orari

La China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) ha presentato il CR450, l’ultima evoluzione dei treni ad alta velocità cinesi, destinato a diventare il più veloce del mondo. In un video diffuso dall’ambasciata cinese negli Stati Uniti e ripreso da corriere.it, il convoglio è stato mostrato mentre sfreccia oltre i 400 km/h, stabilendo un nuovo riferimento tecnologico nel settore ferroviario globale.

Il CR450 raggiunge una velocità massima di 450 km/h e una velocità operativa di 400 km/h. Durante i test pre-operativi, ha toccato i 453 km/h, superando sia il precedente modello CR400 (420 km/h) sia i 405 km/h registrati dai convogli sperimentali della Deutsche Bahn.

Il treno è attualmente sottoposto a test lungo la linea ad alta velocità Shanghai–Chongqing–Chengdu, dove vengono valutate prestazioni, sicurezza e consumi energetici. Prima della messa in servizio commerciale, prevista per il 2026, il CR450 dovrà completare 600.000 chilometri di prove in condizioni reali.