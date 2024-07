Dal 23 al 25 ottobre appuntamento a Siviglia per Tis- Tourism Innovation Summit, evento che si concentrerà sulla sostenibilità come uno dei temi trasversali.

L’evento internazionale analizzerà le strategie che il settore del turismo sta implementando per muoversi verso un turismo più responsabile ed etico che cerchi di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Tra queste, come riporta Traveldailynews, il settore sta implementando soluzioni tecnologiche per effettuare misurazioni in modo trasparente e consapevole e quindi valutare iniziative per raggiungere un turismo sostenibile. Sta inoltre implementando strategie per ridurre la propria impronta di carbonio e muoversi verso l’ecoturismo.

In questo quadro, il congresso durante Tis2024 presenterà modelli innovativi di turismo sostenibile che destinazioni come Islanda, Benidorm e Nouvelle Aiquitannie stanno adottando. Allo stesso modo, città come Roma, Amsterdam, Madrid e Venezia analizzeranno l’innovazione nei nuovi modelli turistici che evitano il sovraffollamento e generano un impatto sostenibile a lungo termine.

D’altro canto, i viaggiatori sono sempre più consapevoli dell’importanza di prendersi cura del pianeta e delle destinazioni che visitano. Ecco perché le destinazioni e le aziende turistiche stanno già integrando tecnologie intelligenti per aiutarle a raggiungere pratiche sostenibili. In questo contesto, Alessandra Priante , presidente di Enit, insieme a Andrew Agius Muscat , Ceo di Malta Hotels and Restaurants Association, Carlos Costa, professore ordinario presso l’università di Aveiro e Antonio Lopez De Avila , direttore di innovazione, istruzione e investimenti presso l’Unwto, affronterà il modo in cui le destinazioni del Mediterraneo stanno sfruttando l’innovazione per garantire una crescita sostenibile a lungo termine e migliorare la loro competitività.