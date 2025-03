Il mercato del Centro-Sud sta a cuore alla Croazia, che punta sulla varietà del collegamenti con l’Italia per rilanciare sulla prossima stagione. “Il nostro obiettivo - conferma Viviana Vukelic, direttrice dell’ente nazionale croato per il Turismo in Italia - è quello di portare turisti tutto l’anno e di spingere sul turismo organizzato, modalità che ben si presta alla scoperta del nostro territorio. Sotto questo aspetto, il lungo ponte di aprile rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per una destinazione vicina e comodamente raggiungibile, e i numeri stanno arrivando”.

La direttrice sottolinea a Bmt i nuovi collegamenti in arrivo nel 2025: “Abbiamo il volo di Croatia Airlines da Milano Malpensa a Zagabria in partenza dal 2 luglio; il Palermo-Zagabria (dal 30 marzo), il Bari-Zara (dal 2 maggio) e il Roma Fiumicino-Zara (dal 3 maggio) di Ryanair; il Milano Linate-Spalato di easyJet (dal 23 giugno)”.

L’obiettivo resta quello di riposizionare l’offerta croata “su un target premium e attento all’aspetto sostenibile dei viaggi. A Napoli abbiamo riscontrato un rinnovato interesse verso la destinazione e le prospettive per l’estate restano positive”.