Il sistema di ingressi e uscite dell’Unione europea , la cui attuazione ha subito numerosi ritardi, ha ora una data di entrata in vigore definitiva, programmata per il 10 novembre. Lo ha annunciato la commissaria per l’Ue, Ylva Johansson, dopo “intensi dialoghi” con gli Stati membri e altre parti interessate.

Come riposta Hosteltur, Johansson ha sottolineato che quella data “segnerà l’addio alla timbratura dei passaporti e il benvenuto ai controlli digitali per tutti i passeggeri extra-Ue”.

Il commissario europeo ha aggiunto che la fase successiva nel piano di digitalizzazione, che comporterà l’introduzione del sistema di viaggio Etias per i visitatori provenienti da paesi extra Ue, seguirà “rapidamente” all’ingresso nell’Ees . E, infatti, si stima che potrebbe entrare in funzione nella prima metà del 2025.

“In ogni aeroporto, in ogni porto e in ogni strada verso l’Europa avremo controlli digitali alle frontiere: tutti connessi, tutti attivi contemporaneamente”