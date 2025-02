Ferrovia Retica promuove la tratta dell’Albula

Ferrovia Retica promuove la tratta ferroviaria dell’Albula, quale validissima alternativa alla sovraffollata e famosa tratta del Bernina . La linea collega Coira (capitale del Canton Grigioni e città più antica della Svizzera) a St.Moritz.

A partire da giugno 2025 verrà lanciata una nuova proposta turistica nel cuore di questa tratta: Landwasserwelt. Un insieme di offerte, dal treno fino al museo ferroviario, agli hotel e ristoranti convenzionati, alla visita in fattoria, agli impianti di risalita per effettuare passeggiate in quota, al trenino su gomma che porta ad ammirare da sotto lo spettacolare viadotto del fiume Landwasser, che combina bellezza e audacia.

La linea dell’Albula sta prendendo sempre più piede con viaggi di famiglie e gruppi che hanno a disposizione un maggior numero di carrozze rispetto al Bernina, per via della minore pendenza del tragitto.