Il ministro del Turismo giamaicano, Edmund Bartlett, ha annunciato che una nuova era del turismo di lusso è all’orizzonte per la Giamaica. Con un investimento da 450 milioni di dollari, prende infatti forma il progetto Pinnacle, in partnership fra Ennismore e Accor.

Bartlett ha sottolineato l’importanza di questa partnership nel posizionare la Giamaica all’avanguardia del turismo di lusso globale. “Siamo in un momento cruciale per il nostro settore turistico, poiché questa collaborazione fra Ennismore e Accor inaugura una nuova era di sviluppo del lusso per la Giamaica. Non si tratta solo di aggiungere camere; si tratta di plasmare il futuro del turismo con esperienze di alto livello che attraggano investimenti globali e soddisfino la crescente domanda di esclusività e raffinatezza”.

Come riporta TravelDailyNews, il complesso residenziale Pinnacle, del valore di 450 milioni di dollari, comprende quattro edifici dal design esclusivo e si trova nella penisola di Reading a Montego Bay. Comprende 417 residenze di lusso, 12 ville private e un hotel di lusso da 240 camere.

La costruzione delle prime due torri è già in corso e il complesso integra soluzioni ecosostenibili come l’energia solare e la raccolta dell’acqua piovana, in linea con gli obiettivi di sostenibilità locali e internazionali.

Bartlett ha aggiunto che la Giamaica si trova a un punto di svolta nel settore turistico, con poco più di 3 milioni di visitatori, che eguagliano di fatto la popolazione dell’isola e creano una massa critica.

“Questo rapporto di 1:1 tra visitatori e popolazione è fondamentale perché consente un effetto di ricaduta degli introiti da turismo sull’intera economia, garantendo che i benefici si percepiscano in settori come l’agricoltura, i trasporti e l’edilizia abitativa”.